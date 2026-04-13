Belotti torna in campo quasi duecento giorni dopo la rottura del crociato: "Ho sognato solo di poter rimettere piede in campo, ma non ho mai mollato"

Cagliari-Cremonese è stata una partita fondamentale per la classifica della Fiorentina, che col successo degli isolani per 1-0 si è portata a +5 sui grigiorossi e ha acquistato un po' di tranquillità sulla zona pericolosa. Per il Cagliari, oltre ai tre punti, è arrivata anche un'altra ottima notizia.

Il ritorno

Infatti, 196 giorni dopo, Andrea Belotti è tornato in campo dopo l'infortunio al legamento crociato: l'ex attaccante della Fiorentina è subentrato all'88simo prendendo il posto di Esposito, e si candida così ad essere un'arma in più nell'arsenale offensivo a disposizione di Pisacane, per la volata finale a caccia della salvezza. Intanto Belotti, sui propri social, non ha nascosto la gioia per il suo rientro.

Il messaggio di Belotti

“196 giorni, forse i più lunghi della mia vita, giorni in cui ho sognato solo di poter rimettere piede in campo […] ci tenevo a ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a questo recupero. Soprattutto un immenso grazie a mia moglie e alle figlie, che sono state il motore di questi mesi, che mi hanno supportato, rincuorato in ogni momento di difficoltà, e mi hanno spinto ogni giorno a trovare la forza per lavorare sempre più duramente per tornare a fare ciò che più amo. È stato un viaggio lungo, ma non ho mai mollato”, le parole del Gallo.