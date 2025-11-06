La carica di Dodô: "Iniziamo oggi: facciamo vedere chi è veramente la Fiorentina!"

La Fiorentina torna in campo questa sera, contro il Mainz, in un clima particolare. Galloppa in panchina, ma con Vanoli in arrivo e pronto a prendere in mano la squadra già nei prossimi giorni. Un appuntamento comunque importante: per continuare il percorso netto in Conference (da scampare assolutamente i playoff) e ritrovare una vittoria che può servire a lasciarsi alle spalle qualche scoria.

La carica di Dodo

A suonare la carica sui social, in particolare, è in questi minuti Dodo, peraltro uno dei più bersagliati dalla critica ultimamente. In una storia Instagram, l'esterno viola ha scritto “Iniziamo oggi squadra, facciamo vedere chi è veramente la Fiorentina!”.