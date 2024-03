Gasperini intanto recupera già Koopmeiners e spera di fare altrettanto con l'altra stellina in vista della Fiorentina

Sono due i giocatori da monitorare in casa Atalanta in vista del match di Coppa Italia contro la Fiorentina di mercoledì prossimo: i due acciaccati dalle Nazionali Koopmeiners e De Ketelaere. L'olandese però è stato convocato già per la sfida di oggi a Napoli e dunque a Firenze sarà a disposizione. Più dubbi invece sul belga, che Gasperini ha tenuto a riposo ma che potrebbe tornare proprio al Franchi, cosa di cui Italiano farebbe volentieri a meno.