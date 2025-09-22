Luca Speciale: "Pioli ha gli strumenti per uscirne. Ma questa Fiorentina mi ricorda la Roma dell'inizio della scorsa stagione"

Il giornalista del tg di La7, Luca Speciale, ha commentato - attraverso un post pubblicato su X - il periodo nero vissuto dalla Fiorentina di Stefano Pioli, caduta anche in casa contro il Como:

“Ho fiducia in Pioli”

“Spero e credo che Pioli abbia gli strumenti e sicuramente l’esperienza per uscirne. La buca nella quale è caduta la sua (e nostra) Fiorentina è fisica ma anche mentale”.

Tuttavia…

“Una squadra che si sbriciola a centrocampo, è goffa in difesa, non corre ma soprattutto che non ha personalità. Mi ricorda molto la Roma dell’inizio della scorsa stagione, con la differenza che per noi sarebbe assai difficile trovare il Ranieri della situazione… ovvero uno che arriva, normalizza e ti porta in Europa”.