Flachi: "Ora serve un miracolo. Commisso potrebbe anche non voler spendere a gennaio. Così io sacrificherei Kean"

A Radio Bruno ha parlato l'ex attaccante della Fiorentina Francesco Flachi, intervenendo su vari temi caldi di casa viola, a partire da un commento sulla dirigenza.

Cosa sperare?

"In questo momento possiamo solo sperare che la dirigenza, i calciatori e l'allenatore trovino la soluzione per uscirne. Alle porte c'è un centenario, c'è la storia di un club storico come la Fiorentina, ma adesso serve un miracolo. Occorre trovare le mele marce e dare fiducia a chi vuole lottare. La mentalità del calciatore moderno è questa: quando le cose non vanno bene scappano, quando c'è da chiedere dei bonus sono i primi ad andare in società. Questi personaggi avranno poca gloria".

Le parole sulla dirigenza

Goretti? Non posso giudicarlo ancora. Commisso potrebbe anche non voler spendere a gennaio. In questo caso venderei Kean e farei il mercato grazie alla sua cessione. Servono calciatori che hanno fame. Non può essere colpa solo dell'allenatore".