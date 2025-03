L'ex viola Luciano Chiarugi ha parlato a Radio Bruno Toscana del momento della Fiorentina: “La vittoria con la Juventus è stata fondamentale, dobbiamo applaudire la squadra perché ha distrutto i bianconeri. La classifica è corta, perché non dovremmo considerare la Fiorentina in corsa per la Champions? Ci sono tanti giocatori di grande estro, penso per esempio a Gudmundsson, con i quali l'ambizione deve essere importante”.

“Kean non si vende”

Su Kean ha aggiunto: “Per quello che ha fatto vedere finora, lo inserisco tra i grandi attaccanti della storia viola. La Fiorentina deve tenerlo, perché sarebbe difficile trovargli un sostituto. La clausola garantirebbe un bell'incasso, ma per vincere servono prima di tutto i grandi giocatori”.