Bonaventura, Belotti e... Italiano: le prime sfide di Pradè e Burdisso ma con un certo ottimismo di fondo

C'è un futuro a stretto giro di posta e ce n'è uno di prospettiva, sul medio termine, che va già studiato e preparato: su questo stanno lavorando e lavoreranno Daniele Pradè e Nicolas Burdisso, il ‘nuovo’ duo di mercato della Fiorentina. Come riporta La Nazione, le questioni calde ci sono già e riguardano anche Italiano: con il tecnico ci sarà un incontro, nonostante i segnali d'addio dei giorni scorsi.

Al netto delle clausole, le decisioni definitive verranno prese in base ai rapporti e agli stimoli tra le parti: più facile quindi immaginare un prolungamento per Bonaventura, alla soglia del 35 anni. E poi c'è Belotti, il cui prestito secco con la Fiorentina scade a fine giugno: anche in questo caso, la convergenza di interessi della società viola e dell'attaccante potrebbero portare ad un nuovo accordo definitivo.