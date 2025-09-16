Kean ancora a secco, eppure le occasioni le ha avute. Il dato che lo mette in cima a un'infelice classifica europea
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Ancora senza reti in maglia Fiorentina per Moise Kean in questa stagione. L'attaccante viola ha trovato la via del gol solo in Nazionale, segnando ben 3 gol nelle due recenti apparizioni con la maglia azzurra.
Tante occasioni
Eppure in queste tre giornate di occasioni per il numero 20 gigliato ce ne sono state. Una classifica stilata da Sofascore, lo mette in prima posizione tra i giocatori dei top 5 campionati europei con l'xG più alto ma senza ancora aver trovato il gol.
La classifica
Kean ha una media di expected gol (gol attesi in base alle occasioni in una gara) di 2.15. Lo segue Ilic dell'Union Berlino (2.07) e Gimenez del Milan (1.78).
