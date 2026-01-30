Di Vaio: "Fazzini? Sohm ha le stesse caratteristiche. Non abbiamo la necessità di prenderlo"

L'ex attaccante di Juventus e Bologna, oggi dirigente dei rossoblù, Marco Di Vaio ha parlat del mercato dei felsinei a seguito del match di Europa League contro il Maccabi Tel Aviv. Nelle sue dichiarazioni anche un passaggio su un giocatore della Fiorentina.

La trattativa per Fazzini

“Fazzini? Con il cambio Sohm-Fabbian abbiamo preso un giocatore con le stesse caratteristiche - ha detto Di Vaio - Sohm può giocare sia centrocampista che dietro le punte. Non abbiamo necessità in quella zona del campo lo dico da tutto il mese".

La fine del mercato

Il mercato però non è finito e Di Vaio lascia aperta la possibilità di qualche entrata: "Domani mancheranno quattro giorni alla fine del mercato e capiremo, saremo vigili come sempre, ma non abbiamo necessità né numeriche né tecniche in questo momento”.