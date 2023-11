Massimo Orlando: "Se non dovesse fare punti contro il Bologna, la Fiorentina sarebbe in piena crisi nera"

La vittoria della Fiorentina contro il Cukaricki, invece di riportare un po' di entusiasmo dopo tre sconfitte in campionato, ha ulteriormente preoccupato i più a causa di una prestazione tutt'altro che convincente. Lo pensa anche l'ex calciatore, tra le altre, della Viola Massimo Orlando.

Queste le sue parole a Tuttomercatoweb.com, anche in vista della sfida contro il Bologna, senza mezzi termini: “La sfida tra la Fiorentina e i rossoblù sarà molto intrigante, tra le più interessanti della giornata. Se non dovesse fare punti e perdere un'altra occasione, la Viola entrerebbe in piena crisi nera”.