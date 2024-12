Il Napoli continua a non sbagliare mentre la Lazio cade a Parma e fallisce il sorpasso sulla Fiorentina. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

A pochi minuti dalle formazioni di Fiorentina-Inter, sono terminate le due gare del pomeriggio delle 15 di Serie A che riguardavano da vicino proprio i Viola.

Lazio

La Lazio, impegnata sul campo del Parma, era passata subito in vantaggio dopo pochi secondi grazie a Rovella: il VAR però ha annullato il gol per un'irregolarità. Qualche minuto dopo lo stesso centrocampista ha perso un pallone prezioso che poi Man ha insaccato per il gol dei suoi. Il Parma poi ha raddoppiato con Anas Haj Mohamed. Il gol della Lazio è arrivato con Castellanos all'80', ma il Parma ha suggellato la gara al 91' con il gol di Del Prato.

Napoli

La capolista invece è salita a Torino per provare a mantenere il primato in classifica. La gara si è chiusa 1-0 per la squadra di Conte grazie ad un gol di McTominay, che ci sta prendendo sempre più gusto a segnare in Italia.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Napoli 32, Inter 28, Atalanta 28, Fiorentina 28, Lazio 28, Juventus 25, Milan 22, Bologna 21, Udinese 17, Empoli 16, Parma 15, Torino 15, Cagliari 14, Genoa 14, Roma 13, Verona 12, Lecce 12, Como 11, Monza 10, Venezia 8.