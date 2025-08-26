Ranieri, ansia da capitano? Quel cambio per scelta tecnica che può smuovere qualche gerarchia

Quando l'allenatore della Fiorentina Stefano Pioli, al termine del pareggio a Cagliari, ha parlato della sostituzione di Luca Ranieri al termine del primo tempo, ha detto così: “La mia è stata una valutazione tecnica. Non deve essere un problema per nessuno, sono i giocatori a decidere le gerarchie stesse. Dipende dalle loro prestazioni”. Insomma, una sostituzione che ha colto un po' tutti alla sprovvista.

Ranieri, un cambio a sorpresa… e una valutazione in corso

Non sono segnali di rottura, il caso Palladino-Biraghi non c'entra niente. Ma la sensazione è che Pioli in difesa, almeno per quanto riguarda lo schieramento titolare, stia cercando altro. Non a caso la Fiorentina aveva monitorato Itakura e sta tornando su Lindelof, con lo scopo di cercare maggiore velocità dal reparto. Ranieri potrebbe non essere il prototipo ideale. A riportarlo è La Nazione.