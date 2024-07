L'ex attaccante della Fiorentina Roberto Pruzzo ha parlato a Lady Radio concentrandosi sulla partenza di Milenkovic e parlando anche di Pongracic, possibile sostituto del difensore viola.

‘Penso Milenkovic sia più forte di quanto visto lo scorso anno ma non ha mai fatto il salto di qualità’

“Milenkovic è un giocatore che in Nazionale è il leader della difesa, benché la Serbia sia disastrosa. Non ha mai fatto il salto di qualità e credo sia sostituibile. Evidentemente era il momento di cambiare aria. Poteva essere un grande punto di riferimento, così non è stato. Penso tuttavia sia molto più forte di quanto dimostrato nella passata stagione. Il fatto che oggi manchino titolari in tanti ruoli non è positivo per la Fiorentina”.

‘Se esce Milenkovic serve chi dia garanzia, penso che Pongracic…’

“Pongracic mi sembra un nome affidabile. È un mastino, ha personalità e credo che sia un ottimo calciatore. Abbassare il monte ingaggi è più o meno l’obiettivo di tutti, questa non è una novità. Però se esce un calciatore come Milenkovic, serve dar vita ad una difesa che dia garanzie e sappia tenere botta. I difensori viola hanno commesso tanti errori in passato, la Fiorentina ha preso dei gol incredibili”.