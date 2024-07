Ecco Logan Costa, forte candidato per il post Milenkovic della Fiorentina. Un difensore statuario e forte nel gioco aereo…ma non solo. VIDEO

Logan Costa del Tolosa è un calciatore promettente ed è un nome molto caldo per la sostituzione di Nikola Milenkovic alla Fiorentina, assieme a Marin Pongracic del Lecce, per cui c’è stato un forte inserimento viola nelle ultime ore e che conosciamo bene militando in Italia ormai da due anni. Milenkovic, difensore serbo classe ’97, è stato un perno della difesa gigliata per tanti anni, da 7 veste la maglia gigliata ed è un calciatore che ha indossato anche la fascia di capitano della Fiorentina. Con Milenkovic in procinto di passare al Nottingham Forest, Logan Costa è il primo nome sul taccuino degli uomini di mercato della Fiorentina, ormai da settimane.

Le caratteristiche del difensore del Tolosa

Fortissimo nel gioco aereo e buon marcatore, dotato anche di un destro di tutto rispetto che gli consente di impostare nel corto e nel lungo, Logan Costa ha il passaporto francese ma gioca per Capo Verde, paese d’origine della sua famiglia. Classe 2001, lo scorso anno col Tolosa 38 presenze stagionali tra Ligue 1 ed Europa League con un gol segnato. Il suo valore di mercato oscilla tra i 12 e i 15 milioni di euro, e certamente la Fiorentina non è l’unica squadra interessata al calciatore che milita in Francia.

Costa è reduce da un’ottima Coppa d’Africa con Capoverde

Per Logan Costa 19 presenze con la nazionale di Capo Verde, con cui ha giocato un’ottima Coppa D’Africa quest’anno, uscendo di scena dopo i tempi supplementari ai Quarti di Finale contro il Sudafrica. Può giocare sia in una difesa a 4 che in una a tre. Di seguito un video per provare a dare un’idea delle caratteristiche del calciatore del Tolosa: