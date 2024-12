Jacobelli: "La Fiorentina ha preso due campioni assoluti. Commisso ha investito mezzo milardo nel club e se gli avessero fatto costruire lo stadio..."

L'ex direttore del Corriere dello Sport e di Tuttosport, Xavier Jacobelli, intervistato da News.Superscommesse.it, ha parlato in maniera lusinghiera della Fiorentina.

Due campioni assoluti

“Ha preso due campioni assoluti come De Gea e Kean - ha detto - quest’ultimo che non ha mai segnato così tanto in carriera e che a soli 24 anni è stato completamente rilanciato”.

E poi: “Ha eguagliato il record di 8 vittorie di fila in Serie A dopo 65 anni e può vantare uno spirito fortissimo di gruppo. La drammatica vicenda di Bove ha ulteriormente fortificato questa unione”.

Il mezzo miliardo speso da Commisso

Inoltre: "Senza dimenticare che Commisso ha già investito mezzo miliardo di euro comprensivo del magnifico Viola Park; e se gli avessero fatto costruire lo stadio, sicuramente la compagine gigliata non sarebbe stata costretta, per almeno altri 2 anni, a giocare in un impianto e con un botteghino dimezzati, con le ovvie ripercussioni finanziarie del caso”.