Il River Plate ha deciso: è Beltran l'obiettivo numero uno del mercato. La Fiorentina attende l'offerta

Uno dei rientranti dai mille prestiti in casa Fiorentina è Lucas Beltran, reduce da un prestito non fortunatissimo - per usare un eufemismo - al Valencia, ambiente che ha detto di aver apprezzato e nel quale sarebbe anche rimasto.

Lo cercano in patria

Non è scattata la stessa scintilla nel club spagnolo, che lo ha rispedito al mittente. Tuttavia, Beltran ha ancora mercato, soprattutto in patria: non è celato infatti l'interesse del River Plate, squadra che lo ha lanciato tra i professionisti e che lo ha venduto proprio alla Fiorentina. In una mossa ‘alla Martinez Quarta’ - il Chino è addirittura capitano del River adesso - dopo una parentesi in viola sembrerebbe aprirsi una porta per il ritorno in Argentina.

Obiettivo numero uno

Non solo lo si legge sui media argentini, che parlano di ‘obiettivo prioritario’ per il mercato in arrivo: in un'intervista dello scorso gennaio rilasciata al canale YouTube di Ezzequiel, quando gli venne chiesto se vedeva l'opportunità di un ritorno al River Plate prima che scadesse il contratto con la Fiorentina (nel 2028, ndr), il Vikingo rispose che 'due dei miei sogni più grandi sono quello di vincere la Libertadores col River, e di diventarne capitano. Il River è una squadra che mi ha formato, dove mi sono trovato molto bene, dove ho vinto: non posso dire molto al riguardo, ancora non mi hanno chiamato, ma se mi chiamassero ci penserei molto, perché è difficile dire di no al River".

L'investitura del mister

E anche l'allenatore de Los Millonarios, Eduardo Coudet, lo avrebbe messo in cima alla lista degli obiettivi: dopo un primo avvicinamento arrivato mesi fa, riporta il giornalista Renzo Pantich, ci saranno nuovi contatti molto a breve. Il valore di mercato è sceso attorno agli 8 milioni di euro, cifra che farà riflettere in casa River: la Fiorentina intanto attende una proposta ufficiale.