"Il River è su Beltran, hanno già chiamato il giocatore". Si va per un clamoroso ritorno

Dopo tre anni passati in Europa, potrebbe essere già arrivato il momento per un clamoroso ritorno al River Plate per Lucas Beltran.

L'attaccante, il cui cartellino è di proprietà della Fiorentina, è di ritorno dopo la sua esperienza, con molti alti e bassi, al Valencia (in prestito secco).

“Il River Plate è su di lui, ha già chiamato il giocatore”. E' questo quello che ha rivelato il giornalista Sebastian Srur su Picado TV, confermando quanto per altro quanto già scritto qualche settimana fa.

Il problema principale sarà quello della valutazione del suo cartellino, perché il club viola lo ha comunque pagato 12,5 più altri sei-sette di bonus, mica noccioline.