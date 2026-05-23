Il ginocchio nega a Beltran l'ultima passarella di lusso. C'è Firenze nel suo futuro e poi...

Il Valencia concluderà il suo campionato in Spagna affrontando niente meno che il Barcellona, già vincitore della Liga.

Lunga lista di assenti

La squadra allenata da Carlos Corberan si giocherà la possibilità di raggiungere il settimo posto finale (e la qualificazione alla Conference League) in condizioni però difficili, perché oltre ai lungodegenti José Copete, Dimitri Foulquier e Mouctar Diakhaby, non ci saranno José Gayà, Renzo Saravia e Lucas Beltrán, arrivato in Spagna direttamente dalla Fiorentina.

A questi bisogna aggiungere pure Eray Cömert, squalificato per quest'ultima partita. La conferma di tutte queste assenze è arrivata dallo stesso Corberán.

Ritorno alla Fiorentina per Beltran

Un problema ad un ginocchio ha impedito a Beltran di essere in campo in queste ultime giornate di campionato. Il Valencia non si muoverà per confermarlo, non avendo tra l'altro nemmeno il diritto di riscatto sul suo cartellino. Quindi l'argentino tornerà a Firenze per poi essere dirottato altrove nel corso dell'estate, dato che non fa parte del progetto tecnico del futuro per i viola.