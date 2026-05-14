Il Valencia sta rimpacchettando Beltran. Corberan: "Ha ancora problemi al ginocchio"

Lucas Beltrán ha detto a più riprese di voler restare a giocare in Spagna, possibilmente al Valencia dove si è trovato bene. Ma l'attaccante di proprietà della Fiorentina ha vissuto una seconda parte di stagione travagliata.

Ritorno a Firenze

Più passano i giorni e più che si avvicina per lui la possibilità di un ritorno a Firenze, dove il diesse Fabio Paratici dovrà poi ricollocarlo altrove. Nonostante si sia allenato apparentemente senza problemi per due sessioni di fila, non è riuscito a completare il recupero e resterà fuori per la terza partita consecutiva dopo quelle già saltate con Atletico Madrid e Atletico Bilbao.

“Ha ancora problemi”

“Lucas Beltrán rimarrà fuori; non si è ancora ripreso dai problemi al ginocchio e non sarà disponibile” queste le parole utilizzate dall'allenatore Carlos Corberan, che hanno tolto ogni dubbio sulle sue condizioni fisiche attuali.