Altro giro e altro forfait per Beltran: "Ha ancora problemi fisici"
Il Valencia affronterà in campionato l'Athletic Bilbao in traferta domani senza Lucas Beltrán.
Problemi al ginocchio
L'attaccante prestato dalla Fiorentina al club spagnolo è stato escluso dai convocati per questa partita a causa di un fastidio al ginocchio che ormai perdura da quasi due settimane e che gli ha fatto perdere anche la scorsa partita.
Le parole del tecnico
Il tecnico Carlos Corberán sulla situazione di Beltran ha detto: "Non aggiungerò nessun altro alla rosa al suo posto, Lucas continua ad allenarsi separatamente per un fastidio al ginocchio".
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