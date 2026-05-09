Altro giro e altro forfait per Beltran: "Ha ancora problemi fisici"

Il Valencia affronterà in campionato l'Athletic Bilbao in traferta domani senza Lucas Beltrán.

Problemi al ginocchio

L'attaccante prestato dalla Fiorentina al club spagnolo è stato escluso dai convocati per questa partita a causa di un fastidio al ginocchio che ormai perdura da quasi due settimane e che gli ha fatto perdere anche la scorsa partita.

Le parole del tecnico

Il tecnico Carlos Corberán sulla situazione di Beltran ha detto: "Non aggiungerò nessun altro alla rosa al suo posto, Lucas continua ad allenarsi separatamente per un fastidio al ginocchio".