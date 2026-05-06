Beltran e una situazione che comincia ad essere preoccupante

Altro giorno, altro allenamento e altro forfait per Lucas Beltran. L'attaccante che la Fiorentina ha prestato al Valencia continua a lamentare un persistente fastidio ad un ginocchio.

Un altro guaio al ginocchio

Una situazione che comincia ad essere preoccupante la sua, visto che aveva già saltato tre partite tra la fine di febbraio e l'inizio di marzo a causa di un dolore alla rotula e non era nemmeno in campo nell'ultima uscita nella Liga della sua squadra.

Troppi problemi

Si va dunque verso una nuova assenza dello stesso Beltran che in questa seconda parte della stagione sta avendo fin troppi problemi che stanno condizionando questa sua esperienza valenciana.