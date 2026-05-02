Il k.o. di Beltran apre la strada al suo rivale d'attacco: il Vikingo resta un attaccante da UN gol in campionato

A Valencia hanno imparato ad apprezzare Lucas Beltran per alcune doti, tra cui non certamente la prolificità sotto porta: l'argentino infatti non solo non si è migliorato rispetto a Firenze ma, se possibile, ha anche peggiorato i suoi numeri. Il suo score recita: un gol in Liga e due in Copa del Rey.

Negli ultimi giorni poi il Vikingo è stato vittima anche di qualche problemino fisico che gli farà saltare il match di questo week end contro l'Atletico Madrid, l'unica squadra a cui aveva segnato finora in campionato. Spazio dunque al suo ‘rivale’ Hugo Duro, scrivo Estadio Deportivo. Difficile immaginare però che il Valencia possa pensare ad acquistarlo, così come difficile resta capire se e come possa usarlo la Fiorentina.