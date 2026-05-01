Beltran non supera il test: l'infortunio dell'ex viola è più fastidioso del previsto

Problemi per l'attaccante del Valencia ed ex Fiorentina Lucas Beltran. L'argentino deve fare i conti con un infortunio che ne limita il rendimento in campo, in un momento cruciale per il club spagnolo, nel limbo tra Europa e salvezza in una classifica cortissima.

L'infortunio di Beltran dà problemi

Il tecnico Carlos Corberan, ieri, ha detto: “Beltran ha un problema al ginocchio. Manca ancora una sessione di allenamento, vedremo domani se sarà disponibile”. E oggi, infatti, durante la rifinitura sono state effettuate tutte le verifiche del caso.

Forfait obbligato contro l'Atletico Madrid

Beltran ha provato a scendere in campo per essere a disposizione nella sfida di domani, contro l'Atletico Madrid, ma niente da fare: anche durante la sessione odierna di allenamento, l'ex viola si è fermato subito. Il fastidio al ginocchio si fa ancora sentire e lo costringe al forfait.