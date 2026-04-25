Beltran e un altro giro senza lasciare traccia. Il campo lasciato in anticipo

Altro giro e altra prova incolore per Lucas Beltran. Nella gara tra Valencia e Girona è stato inserito dall'inizio dal suo allenatore, ma l'attaccante prestato dalla Fiorentina al club spagnolo, non ha praticamente lasciato traccia di sé durante il match.

Sostituzione

Una costante sta diventando anche il fatto che venga sostituito. Al 64' Carlos Corberan lo ha richiamato in panchina per far entrare al suo posto Filip Ugrinić.

Cambio di passo

Se vuole essere tenuto dal Valencia, così come detto non molti giorni fa, Beltran deve indubbiamente cambiare passo e tornare sui livelli di dicembre e gennaio dove ha disputato diverse buone partite.