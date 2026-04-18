"Beltran? Ormai è evidente che sia più bravo a creare azioni che a finalizzarle"

Al Valencia ci hanno messo qualche mese per arrivare alla stessa conclusione alla quale sono arrivati i dirigenti e i tifosi della Fiorentina: “Orrmai è evidente che sia più bravo a creare azioni che a finalizzarle”.

Idea condivisa

Un'idea questa che viene condivisa all'interno del club spagnolo, dove il suo lavoro per la squadra viene apprezzato. Ma i due errori clamorosi commessi contro l'Elche (ha sbagliato anche un gol a porta vuota) finiscono per penalizzarlo.

Una stagione prolifica e poi…

Il suo bottino di gol in carriera non è stato esattamente impressionante... se si eccettua un'annata in cui è esploso con il River Plate di Demichelis e che ha fatto credere alla dirigenza gigliata che potesse anche essere un centravanti prolifico.