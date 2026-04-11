Giornata nera di Beltran, sbaglia anche un gol a porta vuota. Valencia a rischio retrocessione

Una giornata nera, sia per il Valencia che per l'attaccante di proprietà della Fiorentina, Lucas Beltrán.

L'attaccante ha sprecato due chiare occasioni da gol. Una di queste al 16' addirittura a porta vuota da non più di due metri di distanza.

E così l'Elche ha approfittato degli errori altrui per colpire nella ripresa. Lo ha fatto grazie a Lucas Cepeda che al 73' è entrato come un coltello nel burro nella difesa avversaria, battendo Dimitrievski in uscita.

Con questo ko il Valencia è al 14esimo posto in classifica con quattro punti di vantaggio sulla terzultima che retrocederà in Serie B al termine di questo campionato.