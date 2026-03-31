Il Valencia pensa alla conferma di Beltran in estate. E il giocatore spinge per l'addio definitivo alla Fiorentina

Secondo quanto riporta il portale sportivo Tribuna Deportiva, il Valencia starebbe pensando di acquistare a titolo definitivo Lucas Beltran, attaccante viola ceduto ai giallorossi nell'ultimo giorno dell'ultimo mercato estivo.

La situazione di Beltran

L'argentino è legato fino al 30 giugno 2028 con la società viola, che però non sembra contare più su di lui. Da capire anche la volontà di Paratici e dell'allenatore viola della prossima stagione, ma un addio definitivo non è assolutamente da escludere.

La volontà del giocatore

Sull’ex River c’è anche l’Espanyol (che segue anche Moreno LEGGI QUI), ma il Valencia resta favorito forte della volontà del giocatore di rimanere nella squadra valenciana.