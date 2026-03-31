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L'Espanyol è pronto a tornare alla carica per un difensore della Fiorentina

Redazione /
Moreno Levante
Foto: sito ufficiale Levante

Secondo quanto riportato dalla trasmissione radiofonica spagnola Tiempo De Espanyol, su COPE, la squadra di Barcellona è pronto a tornare alla carica per un difensore della Fiorentina

Di nuovo alla carica

Già prima del passaggio al Levante, l'Espanyol aveva messo gli occhi su Matias Moreno, difensore argentino di proprietà ancora della Fiorentina. 

Obiettivo numero uno

Come riportato, Moreno sarebbe l'obiettivo numero uno della società spagnola de LaLiga per sostituire il difensore classe 1995 Fernando Calero. 

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