Moreno: "Volevo lasciare la Fiorentina perché non giocavo ma il futuro dipende dal club. Levante scelta giusta, sono felice qua"

Non solo Beltran, anche Matias Moreno ha cercato fortuna a Valencia ma sulla sponda Levante e l'argentino ha trovato se non altro minutaggio, se pur in una stagione dove la sua squadra lotta per non retrocedere. A Mundo Levante, l'argentino di proprietà viola ha parlato così:

"La mia stagione la valuto molto buona e sono felice. Sono arrivato con tanto entusiasmo e un forte desiderio di poter tornare a godermi il calcio dopo un anno in cui non ho giocato molto. Ritrovare quella sensazione era ciò che desideravo. Volevo lasciare la Fiorentina perché non avevo giocato molto l'anno scorso. Volevo tornare a giocare, essere felice di giocare a calcio e c'erano diverse squadre interessate. L'insistenza del Levante e il mio desiderio di cambiare squadra mi hanno convinto a venire qui. E credo di aver preso la decisione giusta.

La Liga? Molto più facile del campionato italiano. Argentini e spagnoli sono molto simili: parliamo la stessa lingua. I miei compagni mi hanno accolto nel migliore dei modi. Mi sono adattato a loro fin dal primo giorno ma il futuro non dipende molto da me. Dipende dai club, da altre cose su cui non posso dire né sì né no. Tutto quello che so è che è stato un anno molto positivo per me, anche se non è ancora finito. Sono riuscito a ritrovare le sensazioni che provavo in Argentina.

Beltran? Ovviamente, quando giochiamo l'uno contro l'altro, diamo il massimo. In quel momento non siamo amici, perché entrambi difendiamo la nostra squadra e siamo ugualmente determinati a vincere. A parte questo, siamo ottimi amici, andiamo molto d'accordo".