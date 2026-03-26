Moreno: "Ho avuto tanti infortuni che mi hanno costretto a dei cambiamenti. Abbiamo qualità e faremo di tutto per salvare il Levante"

Il difensore di proprietà della Fiorentina, Matias Moreno, oggi in prestito al Levante in Liga, ha parlato a margine di una sessione di autografi al Centre Comercial Arena.

‘Vincere le prossime tre partite’

“Penso che ci sia stato un cambio di atteggiamento, di mentalità che si è notato, le persone esterne lo notano, lo notiamo noi, e penso che sia la cosa migliore per affrontare le finali che stanno arrivando ora. Da quando sono arrivato ho visto la qualità dei giocatori, ho visto il desiderio che aveva lo staff tecnico: non avevo dubbi che potessimo fare molto meglio. La pausa per le nazionali può portarci un po' fuori dalla dinamica, ma cerchiamo di non farci influenzare: ora cerchiamo di essere al 100% per vincere le prossime tre partite”.

‘Ho avuti molti infortuni e momenti difficili, ma…’

"La salvezza? Non ci poniamo mai questa domanda: ci salveremo, faremo del nostro meglio per raggiungere la salvezza. Non mi piace guardare la classifica, penso che se facciamo del nostro meglio non dipenderemo da nessun altro. Come sto? Ho avuto molti infortuni e momenti difficili che mi hanno impedito di continuare a giocare e a mantenere il mio livello. Ho dovuto apportare dei cambiamenti nella mia vita personale, prendermi più cura di me stesso, e ho dimostrato di poter concludere le partite molto meglio, con più energia".