La Fiorentina festeggia Beltran e il Vikingo risponde: "Grazie mille, vi voglio tanto bene" - FOTO

Compie gli anni Lucas Beltran, neo 25enne: l'argentino sta giocando in prestito al Valencia, con la cui maglia ha raccolto 3 reti e due assist in 26 partite, ma non dimentica Firenze rispondendo così agli auguri del club gigliato.

Gli auguri e la risposta

Al consueto post che la Fiorentina riserva ai suoi tesserati in occasione del compleanno è susseguita la tenera risposta di Beltran, che ha postato sulle proprie storie Instagram: “Grazie mille, vi voglio tanto bene”. Segno di un legame mai sopito, con l'argentino che cercherà l'occasione per il proprio rilancio una volta rientrato a Firenze.