Tempi duri anche a Valencia per Beltran: "Mi fa molto male aver perso, non poter regalare punti ai tifosi è una mer**"

Sembrava aver trovato una sua realtà e dimensione più soddisfacente a Valencia, Lucas Beltran, e invece la partita salvezza non è ancora chiusa. Ieri una sconfitta pesante sul campo dell'Elche, la terza nelle ultime quattro gare, con l'argentino che si è espresso così, sconsolato:

"E' il momento di essere più forti che mai, metterci la faccia e parlare degli errori che abbiamo fatto, prendendoci la responsabilità del momento. E' una brutta situazione perché abbiamo avuto tante occasioni per vincere la partita e non le abbiamo colte.

Personalmente fa molto male perché il gruppo lavora bene, la tifoseria ci sostiene sempre e non poterle restituire niente è una merda. Ci pesa tanto aver perso qua con tutte quelle occasioni sprecate, era il momento giusto per aggiungere altri tre punti ma si vince se si segna e non solo con i meriti".