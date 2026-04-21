Beltran e una scivolata andata a vuoto. L'argentino delude le attese

Non è stata di certo una prestazione indimenticabile quella fatta vedere dall'attaccante di proprietà della Fiorentina, Lucas Beltran, in Maiorca-Valencia.

Una sola opportunità

L'argentino, partito come titolare, ha avuto una sola opportunità per farsi vedere nei 60 minuti in cui è rimasto in campo. Esattamente all'8' dopo un ottimo cross di Gayá, deviato di tacco da Omar Mascarell, Beltrán non è riuscito ad arrivare a fare la deviazione vincente, tentando di allungare il piede verso il primo palo. Come detto, per lui è arrivata la sostituzione dopo un'ora (deludente) di gioco.

Classifica precaria

Per la cronaca la partita è terminata sull'1-1 grazie ai gol di Costa per i maiorchini al 49' e di Sadiq per il Valencia al 67'. In classifica, la squadra di Beltran sale a 36 punti e si trova al 13esimo posto, con quattro lunghezze di vantaggio sull'Elche terzultimo. Quindi una posizione tutt'altro che tranquilla.