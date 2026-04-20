La mossa del Valencia con Beltran e la risposta affermativa del giocatore. La Fiorentina...
Il Valencia tornerà in campo per la Liga domani. Sarà impegnato in trasferta contro il Maiorca e dovrebbe avere nel proprio undici titolare anche l'attaccante, prestato dalla Fiorentina, Lucas Beltran.
La mossa del Valencia
Novità di mercato sul giocatore arrivano proprio dalla Spagna. Secondo ElDesmarque, il Valencia avrebbe già parlato personalmente col giocatore per valutare la possibilità di prolungare la sua permanenza oltre il prestito annuale.
Beltran contento di rimanere
Il giocatore sarebbe contento di restare ancora in Spagna, come per altro detto apertamente qualche settimana fa, ma sa anche che la trattativa dipende quasi esclusivamente dalla volontà della Fiorentina.
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