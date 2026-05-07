L'obiettivo è quello di adattare la rosa alle richieste del proprio allenatore, Eduardo Coudet. E' così che il River Plate ha iniziato a muoversi in vista della prossima finestra di mercato. E nella lista di nomi che piacciono al tecnico figura l'attaccante della Fiorentina (ora prestato al Valencia), Lucas Beltran.

Interesse concreto

Secondo ElDesmarque, il giocatore argentino è molto apprezzato da Coudet. L'interesse del River Plate è concreto e il club ha avviato le trattative per il suo ingaggio a giugno. Inoltre, lo stesso Coudet ha contattato l'attaccante per convincerlo a tornare nel club in cui è cresciuto come giocatore.

E alla Fiorentina sta bene

Un'ipotesi questa che non dispiace di certo alla Fiorentina che è disponibile a cedere il giocatore in quanto non è al centro dei progetti tecnici presenti e futuri. Quel che è certo è che i viola non potranno riprendere i soldi spesi per lui. Per la cronaca 12,5 milioni è stata la quota fissa pagata dalla Fiorentina, ma c'erano in ballo anche bonus per un totale di altri 12,5 milioni. Non tutti però sono stati raggiunti, per cui si stima che sia stato pagato circa 20 milioni di euro tutto compreso.