Il Valencia rimane immobile con Beltran. E Paratici si ritrova un altro esubero da gestire

La prossima sarà l'ultima giornata di campionato anche per le squadre che disputano la Liga. E il Valencia affronta sabato al Mestalla niente meno che il Barcellona. Una serata che potrebbe segnare l'addio di tanti giocatori, compreso l'attaccante arrivato in prestito dalla Fiorentina, Lucas Beltran.

Solo tre gol ma…

L'argentino, nonostante abbia segnato solamente tre reti tra campionato e Coppa di Spagna, è stato un giocatore importante nella mente del tecnico, Carlos Corberán, in diversi momenti di questa stagione. Tant'è che, solo in campionato, ha accumulato qualcosa come 1300 minuti di gioco.

Apprezzato dal proprio allenatore

Il giocatore è dunque apprezzato dall'allenatore e sarebbe felice di rimanere al Valencia, ma non ha ancora ricevuto alcun contatto dal club per discutere la possibilità di prolungare la sua permanenza al Mestalla. Valencia e Fiorentina non hanno inserito il diritto di riscatto contestualmente al prestito. Se non ci saranno cambiamenti sostanziali, Lucas Beltrán potrebbe giocare la sua ultima partita in Spagna sabato prossimo.

A quel punto Fabio Paratici si ritroverebbe a dover gestire il futuro del calciatore che è a tutti gli effetti un esubero per il club viola.