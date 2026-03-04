L'ex portiere di Serie A Stefano Sorrentino ha parlato a Radio Bruno Toscana della situazione della Fiorentina: “Verona e Pisa ormai sono quasi spacciate, ma ne retrocede un'altra e i viola sono invischiati. Evidentemente alla squadra di Vanoli non è bastato nemmeno avere paura per sbloccarsi, ma il fatto è che non si può permettere figuracce come quella di lunedì. Nel caso in cui la Fiorentina si salvasse servirebbe fare una vera rivoluzione, cambiando moltissimo”.

“De Gea sta pagando l'anno di inattività”

Su De Gea ha aggiunto: “L'anno scorso ha fatto una prima parte di stagione fantastica e una seconda normalissima, quest'anno invece s'è adeguato al livello della squadra. Sta patendo un po' l'anno di inattività, poi è ovvio che tutti si aspettano di più da lui visto il campione che è. Col passare degli anni ci sta essere meno spregiudicato in certe situazioni, come ad esempio le uscite”.