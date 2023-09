Tornano i viaggi a giro per l'Europa: prima trasferta nella nuova Conference per i tifosi viola. Tutte le info verso Genk

I tifosi della Fiorentina tornano a viaggiare per l'Europa. Dopo il divieto imposto dalla UEFA per la trasferta di Vienna contro il Rapid, i sostenitori viola possono ritornare nei settori ospiti delle avversarie in Conference League.

Il club, intanto, ha definito le modalità di vendita dei biglietti per Genk-Fiorentina, in programma il prossimo giovedì. I tagliandi, dunque, sono acquistabili anche sul sito ufficiale e non soltanto tramite associazioni del tifo, come spesso è accaduto in trasferte europee.

Dalle ore 15 è aperta la vendita ai possessori di abbonamento “Pro”. Da domani alla stessa ora si aggiungeranno gli abbonati “Easy”. Da lunedì 18 sarà il turno dei possessori di InViola Card, che avranno tempo fino alle ore 10 del 20 settembre per acquistare un biglietto. Quest'ultimo sarà inoltrato via mail dal club.