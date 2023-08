Il Nantes alza la posta per Kouame, ma la Fiorentina (per ora) fa la gnorri: ecco la seconda offerta dei francesi

Il giornalista de L'Equipe Emery Taisne ha fatto il punto sul suo profilo Twitter di quelle che sono state le offerte presentate dal Nantes alla Fiorentina per l'attaccante Christian Kouame.

Secondo il giornalista il club francese avrebbe proposto un prestito con diritto di riscatto fissato a 6,5 milioni di euro, offerta che era stata rispedita al mittente dalla società viola. La seconda proposta del Nantes è arrivata una settimana fa e poneva il riscatto a 8 milioni di euro. La Fiorentina, si legge, non avrebbe ancora risposto alla società gialloverde. In ogni caso, Italiano non sembra intenzionato a lasciarsi sfuggire il suo jolly in attacco.