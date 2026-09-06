Mandragora: "Grazie per il tributo e l'affetto, Firenze. Per sempre uno di voi"

È stata una giornata speciale quella di ieri per Rolando Mandragora, ex viola che ha affrontato la Fiorentina all'esordio con il Torino, segnando un gol decisivo per la rimonta e la vittoria dei granata al Franchi.

Il tributo

Sui social l'ex centrocampista gigliato ha voluto ringraziare ancora una volta tutto il tifo viola, che gli ha riservato un bell'applauso dopo il gol e alcuni cori dopo che Mandragora a fine partita è andato sotto la curva viola.

Le sue parole

Sui social Mandragora ha poi scritto: “Mille emozioni in una sola giornata. L'emozione di condividere tutto questo con i miei nuovi compagni e il ritorno a Firenze. Grazie per il tributo e per l'affetto. Per sempre uno di voi”