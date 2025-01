Cosa resta di Jovic? Al Milan è sparito completamente e per lui all'orizzonte c'è la lotta salvezza del Monza

E dire che la Fiorentina ci aveva puntato come pezzo forte per raccogliere l'eredità di Vlahovic nel 2022: Luka Jovic però non si è mai del tutto ritrovato dopo quella famosa stagione, che resta episodica a questo punto, all'Eintracht.

Il serbo aveva trovato poi spazio da alternativa al Milan, benino l'anno scorso ma sparito totalmente quest'anno: appena 4 presenze in A, per neanche 90 minuti totali.

E il mercato nelle ultime ore può regalargli una chance altrove, al Monza che ha appena lasciato andare Djuric. Dai fasti della Champions con Real Madrid e Milan alla lotta salvezza in Brianza.