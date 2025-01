E' in stallo l'affare Dennis Man, lo è ormai da diversi giorni perché la Fiorentina non vorrebbe spendere quanto chiede il Parma, nonostante i ducali abbiano già preso il suo eventuale sostituto. Lo stallo però è confermato anche dalla titolarità di oggi di Man a San Siro contro il Milan: niente esclusioni per motivi di mercato insomma, a differenza ad esempio di quanto accade con Biraghi e Ikoné.