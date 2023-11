Monti: "Assenza della Fiorentina alla Hall of Fame ingiustificabile. C'è un astio che non riesco a capire, mi aspetto spiegazioni"

L'opinionista e grande tifoso viola Gianfranco Monti ha criticato fortemente l'assenza della Fiorentina alla Hall of Fame di ieri sera: “Una bellissima serata - ha detto a Radio Bruno Toscana - rovinata dall'assenza della società viola, che inevitabilmente ha fatto rumore. Mi piacerebbe proprio sapere le loro motivazioni. Avrebbero potuto portare i ragazzi o le ragazze del settore giovanile, per far conoscere anche a loro la storia viola. Non vedere la Fiorentina a una serata come quella di ieri è un qualcosa che stride, mi aspetto un comunicato in merito perché così e ingiustificabile”.

E poi: “Non può venire Barone? Manda un altro dirigente, un giocatore della prima squadra, un ragazzo della Primavera. Si tratta di creare un'identità, è incomprensibile che la società non lo capisca. Anzi, vi dico che secondo me il Museo della Fiorentina dovrebbe stare dentro al Viola Park, così come nel nuovo centro sportivo sarebbe dovuto essere organizzato l'evento di ieri. C'è un astio che non riesco a capire”.