Brutta sconfitta esterna per la Salernitana di Amatucci e Christensen: adesso la salvezza si fa complicata

La Salernitana di Lorenzo Amatucci e Oliver Christensen, i due giocatori in prestito dalla Fiorentina, perde un'altra chance per la salvezza e scivola al terzultimo posto: a Carrara finisce 3-2 per i padroni di casa.

Nella partita delle 15, in trasferta contro la Carrarese che ha trovato oggi i primi punti del suo 2025, Amatucci ha preso il suo solito posto da regista, in quella che è già la sua 25sima presenza in campionato, mentre Christensen non è riuscito a dare continuità alle sue buone prestazioni precedenti, dove aveva subito un solo gol nelle prime 3 presenze, portando 4 punti fondamentali ai suoi: oggi, invece, non è riuscito a mantenere la rete inviolata, concedendo tre gol prima del 46simo minuto. Adesso la bagarre per la salvezza dei campani si intensifica, rimanendo a -3 da un pacchetto di quattro squadre, tutte appollaiate a quota 28, ossia il Sud Tirol, la Sampdoria, la Reggiana e il Mantova (queste ultime due con una partita in meno).