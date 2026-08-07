Rodriguez: "Prestazione positiva contro una grande squadra come la Fiorentina. E chiudiamo la pre-season da imbattuti"

A margine dell'amichevole pareggiata contro la Fiorentina, l'allenatore del Deportivo a Coruna Riky Rodriguez ha commentato così la gara: “Credo che sia stata una partita positiva da parte nostra. Sapevamo di dover giocare contro un avversario molto buono, di alto livello e credo che possiamo essere contenti”.

“Chiudiamo la pre-season imbattuti”

Poi ha aggiunto: "Abbiamo passato differenti fasi però in linea generale la squadra è stata competitiva e soprattutto rimaniamo imbattuti in questa pre-season. Squadre di questo calibro come la Fiorentina sono quelle che affronteremo ogni settimana. Prima ci abitueremo, meglio sarà. Siamo contenti".

