Corriere Fiorentino: La doppia ipotesi per il vice Dodô

Una pagina sulla Fiorentina per il Corriere Fiorentino.

Pagina 9

Il quotidiano locale apre con: “La volta buona”. Sottotitolo: “L’anno della verità per Pongracic, che nelle amichevoli ha dimostrato sicurezza e freschezza atletica: tutto ciò che serve alla difesa di Pioli”. Articolo che inizia così: “Un’espulsione, tre ammonizioni e un infortunio. L’inizio dell’avventura di Marin Pongracic in viola non è stata certamente brillante, ma a distanza di poco meno di un anno il presente è in grado di offrire ben altri scenari”.

Doppia ipotesi

In taglio medio si parla di mercato: “Per il vice Dodô ipotesi Zortea o Calabria”.