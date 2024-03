L'ex portiere ora procuratore Silvano Martina ha parlato dell'obiettivo di mercato della Fiorentina Albert Gudmundsson, in relazione all'ultimo inverno e alle decisioni del Genoa, a Sportitalia: “I rossoblù hanno investito cifre importanti, dunque è chiaro che con offerte di un certo tipo sono obbligati a venderlo, come per quanto riguarda qualsiasi società. Mettersi i conti a posto è fondamentale per una società sana. Il Genoa ha creato una realtà forte, ma Gudmundsson può scalare in club importanti dopo la permanenza a gennaio”.

E aggiunge: “Vale la pena pagare il biglietto per lui. Uno dei giocatori vecchia scuola, tecnico e fa salire la squadra. Semplicemente forte”.