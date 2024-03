Biasin: "Inter su Gudmundsson? Macché, solo tattica. I nerazzurri hanno già fatto mercato, non hanno una lira da spendere"

A TVPlay è intervenuto il giornalista vicino alle vicende di casa Inter Fabrizio Biasin, intervenendo anche sul possibile interessamento dei nerazzurri per Albert Gudmundsson, giocatore seguito con insistenza dalla Fiorentina a gennaio. Queste le sue parole:

“Anche questa è una cosa uscita in settimana, ma per quello che so io non c’è nulla di concreto. Non è solo una questione tattica, l’Inter ha già preso Taremi e Zielinski a zero. Il mercato l’Inter lo ha già fatto, perché non ha una lira da spendere”