Dopo quella della Fiorentina, inizia a traballare un'altra panchina importante in Serie A

Potrebbe esserci un'altra svolta su una panchina importante di Serie A dopo l'esonero di Fabio Grosso alla Fiorentina.

In bilico

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, la posizione di Domenico Tedesco in casa Bologna non sarebbe poi più così salda, dopo un inizio incerto dei rossoblù. In quattro partite i felsinei hanno collezionato un pareggio e tre sconfitte.

Match decisivo

In queste ore il club bolognese starebbe riflettendo sul suo allenatore. Decisiva potrebbe essere la partita contro il Torino di sabato. Il successore di Italiano, però, già trema.