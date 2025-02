UFFICIALE: arrivederci al capitano, Biraghi lascia la Fiorentina e posa già in maglia granata

Operazione dell'ultima giornata per Cristiano Biraghi, che da due mesi attendeva di salutare la Fiorentina e l'occasione buona è stata quella offerta dal Torino. L'ex capitano viola si trasferisce dunque ai piedi della Mole in prestito con diritto di riscatto. Potrebbe essere un arrivederci visto il contratto in scadenza nel 2026 ma di questo si parlerà nel prossimo giugno. Ecco l'ufficialità del Torino:

E poi quella della Fiorentina: “ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo con diritto di riscatto, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Cristiano Biraghi al Torino F.C.”.